Інтерфакс-Україна
Події
11:16 02.02.2025

Сирський: На покровському напрямку за січень знешкоджено 15 тис. загарбників, з них близько 7000 – безповоротно

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Сирський: На покровському напрямку за січень знешкоджено 15 тис. загарбників, з них близько 7000 – безповоротно
Фото: Генштаб ЗСУ

За січень 2025 року українські захисники знешкодили на покровському напрямку понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно», - написав він в телеграм-каналі у неділю.

Сирський також подякував воїнам за стійкість, ефективність і героїзм. «Триває оборонна операція, спрямована, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника», - відзначив він.

Теги: #покровський_напрямок #втрати_ворога

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