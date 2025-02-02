Інтерфакс-Україна
Події
10:17 02.02.2025

На Сумщині внаслідок удару БпЛА горів об'єкт інфраструктури, пожежу ліквідували – ДСНС

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Російський безпілотник вночі атакував об'єкт інфраструктури у Сумській області, внаслідок удару сталася масштабна пожежа, яку надзвичайникам вдалося оперативно загасити, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом. Співробітники ДСНС приборкали вогонь, попри стрімке поширення вогню та високе пожежне навантаження", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Теги: #сумська_область #пожежа #бпла_рф

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