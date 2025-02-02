На Сумщині внаслідок удару БпЛА горів об'єкт інфраструктури, пожежу ліквідували – ДСНС

Російський безпілотник вночі атакував об'єкт інфраструктури у Сумській області, внаслідок удару сталася масштабна пожежа, яку надзвичайникам вдалося оперативно загасити, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури, спричинену ворожим ударом. Співробітники ДСНС приборкали вогонь, попри стрімке поширення вогню та високе пожежне навантаження", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.