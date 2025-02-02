Інтерфакс-Україна
Події
03:03 02.02.2025

Трамп обговорить з Нетаньяху ситуацію в Газі та виклики з боку Ірану

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Трамп обговорить з Нетаньяху ситуацію в Газі та виклики з боку Ірану

Президент США Дональд Трамп проведе свою першу офіційну зустріч у Білому домі з прем'єр-міністромІзраїлю Біньяміном Нетаньяху у вівторок, 4 лютого, лідери обговорюватимуть безпекові питання, повідомляє CNN з посиланням на офіс прем'єр-міністра Ізраїлю.

Обидва лідери "обговорять Газу, заручників, виклики, пов'язані з усіма елементами іранської осі, та інші ключові питання", - цитує CNN повідомленні офісу Нетаньяху, опубліковане у суботу, 1 лютого.

Підтвердження зустрічі з'явилося через кілька годин після останнього раунду звільнення заручників і ув'язнених в рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. У суботу з полону були звільнені американець ізраїльського походження і двоє інших ізраїльтян в обмін на звільнення майже 200 палестинських в'язнів.

Зазначається, що Трамп запропонував свій план щодо сектору Газа, який полягає в "зачистці" анклаву і переселенні сотень тисяч палестинців до сусідніх країн - ідея, яку відкинула ключова група арабських країн.

Наголошується, що президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів на свою інавгурацію 20 січня, але ще не провів жодної офіційної зустрічі зі світовим лідером від початку свого другого терміну.

 

Теги: #ізраїль #нетаньяху #трамп #сша

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