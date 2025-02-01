Уже 10 загиблих у Полтаві в результаті ракетного удару росіян – військова адміністрація

Фото: https://t.me/dsns_telegram/37730

До десяти збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Полтаві, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) ввечері у суботу, 1 лютого.

"Станом на 22:30 відомо про 10 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в житловий будинок в Полтаві тривають", - написано у телеграм-каналі ОВА.

Як повідомлялося, внаслідок удару в Полтаві зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Повідомлялося про загибель дев'яти людей, включаючи дитину, 17 отримали травми, з них троє дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто.