Кількість постраждалих в Полтаві зросла до 14 людей – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/37730

До 14 людей збільшилась кількість постраждалих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку, рятувальники локалізували пожежу окремих осередків, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"До 5 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 постраждали, з них - 3 дитини. Врятовано 22 особи. Рятувальники локалізували пожежу окремих осередків", - говориться у повідомленні ДСНС у телеграм.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Раніше було відомо про 13 постраждалих, про п'ятого загиблого повідомила обласна військова адміністрація.