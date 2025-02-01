Інтерфакс-Україна
Події
14:55 01.02.2025

Кількість постраждалих в Полтаві зросла до 14 людей – ДСНС

1 хв читати
Кількість постраждалих в Полтаві зросла до 14 людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram/37730

До 14 людей збільшилась кількість постраждалих у Полтаві внаслідок ракетного удару по житловому будинку, рятувальники локалізували пожежу окремих осередків, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"До 5 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 постраждали, з них - 3 дитини. Врятовано 22 особи. Рятувальники локалізували пожежу окремих осередків", - говориться у повідомленні ДСНС у телеграм.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Раніше було відомо про 13 постраждалих, про п'ятого загиблого повідомила обласна військова адміністрація.

Теги: #полтава #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 06.05.2025
Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

18:13 26.04.2025
У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару - МВА

У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару - МВА

14:07 26.04.2025
Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області - обладміністрація

Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області - обладміністрація

17:07 25.04.2025
У лікарнях залишаються більше 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву в четвер - Зеленський

У лікарнях залишаються більше 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву в четвер - Зеленський

14:26 24.04.2025
У Полтаві внаслідок нічної атаки 8 постраждалих, пошкоджені 33 багатоквартирні та 85 приватних будинків

У Полтаві внаслідок нічної атаки 8 постраждалих, пошкоджені 33 багатоквартирні та 85 приватних будинків

18:39 23.04.2025
УЧХ організував у Полтаві пункт допомоги постраждалим через російський удар БпЛА

УЧХ організував у Полтаві пункт допомоги постраждалим через російський удар БпЛА

17:22 23.04.2025
Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

06:02 23.04.2025
Масований російський удар БпЛА по Полтаві: травмовані троє людей

Масований російський удар БпЛА по Полтаві: травмовані троє людей

22:30 16.04.2025
Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

07:33 16.04.2025
Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині пошкоджено лінію електропередач

Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині пошкоджено лінію електропередач

ВАЖЛИВЕ

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

Робота Коаліції охочих допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки Європи – Зеленський лідерам країн-членів JEF

Каллас припускає, що США рано чи пізно приєднаються до Спецтрибуналу

Шмигаль: сьогодні приймається політичне рішення, наступний крок - запуск юридичної процедури створення Спецтрибуналу

ОСТАННЄ

Лідери країн JEF домовилися запросити Україну до посиленого партнерства

Сі Цзіньпін у Москві: Китай співпрацює з Росією, щоб спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію

Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на РФ у зв’язку із систематичними порушеннями прав людини на ТОТ

Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

Розпочала роботу освітня платформа для жителів Криму - Міносвіти

Кабмін передбачив повернення грошової допомоги у разі появи чи установлення місця знаходження військового, який раніше значився загиблим

Кабмін розподілив майже 1,3 млрд грн субвенції на облаштування укриттів, створення та модернізацію їдалень у військових ліцеях

Генштаб ЗСУ: Українські сили на Курщині станом на 16:00 відбили три атак росіян, ще чотири бої тривають

Генштаб ЗСУ: на покровському та новопавлівському напрямках з початку доби ворог здійснив по 18 атак

Ще дев'ятьох дітей повернули в Україну з тимчасово окупованих територій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА