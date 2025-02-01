Внаслідок атаки по Дніпровському району Херсона загинула людина

Фото: https://www.facebook.com/mrochko.roman/

Унаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона відомо про одного загиблого, ще одна людина отримала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"22-річний хлопець внаслідок скиду ворогом вибухівки з безпілотника, на жаль, загинув. 44-річний чоловік отримав поранення і був ушпиталений", - написав Мрочко в телеграм-каналі у суботу.