Росіяни завдали ракетного удару по цивільній забудові в Одесі - Зеленський

Російські окупанти попередньо завдали балістикою удар по цивільній забудові в Одесі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз на Півдні нашої країни – в Одесі – тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо – балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що "ППО – перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі".

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ в п'ятницю ввечері нанесла ракетний удар по історичному центру Одеси.