Відбулося позачергове засідання Чорноморської комісії

За ініціативи України в п’ятницю, 31 січня, відбулося позачергове 45-те засідання Чорноморської комісії, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"31 січня відбулося позачергове 45-те засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення за участі представників Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, України, а також рф. Українська делегація приймала участь у засіданні на чолі з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Світланою Гринчук", - йдеться у повідомленні в Facebook в п’ятницю.

Зазнається, що позачергове засідання було скликане Україною відповідно до статті XVII Бухарестської Конвенції через масштабну екологічну катастрофу в Керченській протоці внаслідок аварії російських танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", що спричинили масовий витік мазуту у морське середовище, створивши потенційну загрозу для довкілля Чорного моря.

Міністр відзначила, що це не перша надзвичайна подія, яка трапилася в Керченській протоці, спричинена нехтуванням російськими судами вимог безпеки судноплавства, що призвело до катастрофи із масовим потраплянням значної кількості мазуту у морське середовище Чорного моря. Аналогічна подія вже мала місце 11-12 листопада 2007 році. Тоді внаслідок катастрофи чотирьох російських суден "Вольногорськ", "Ковель", "Нахічевань" та "Волганефть - 139" до морського середовища потрапило близько 2 тис. тонн нафтопродуктів, що призвело до масштабних збитків для довкілля, які лише для України склали понад $1 мільйон 150 тисяч.

За словами міністра, про надзвичайну подію, яка трапилась 15 грудня 2024 року, чорноморські країни і Постійний Секретаріат Чорноморської комісії дізналися лише від російських медіа, офіційного інформування про подію відповідно до вимог Конвенції РФ не здійснено. Дані щодо масштабу події, її наслідків та результати прогнозів приховуються. В цей час забруднені території та акваторії включають не лише територію РФ, а й територію України, зокрема тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та узбережжя Одеського регіону. Вже є інформація про значну кількість постраждалих птахів та китоподібних.

Зазначається, що протягом засідання країни-учасниці висловилися щодо ситуації, проте після 4 годин дискусій сторони не дійшли консенсусу щодо підсумкової резолюції за результатами засідання. "Усвідомлюючи неминучість оцінки Комісією порушення рф вимог статті 3 та 4 Протоколу, представники країни агресора вдалися до звичної для них тактики маніпуляцій і перекручування фактів, намагаючись нав'язати власну інтерпретацію подій, правил і процедур", - йдеться у повідомленні.

Міндовкілля підкреслило, що Україна і надалі докладатиме зусиль для налагодження конструктивного і рівноправного міжнародного співробітництва задля досягнення головної мети Конвенції - захисту і збереження морського середовища Чорного моря.

"Результати цього засідання вкотре продемонстрували інституційні проблеми в роботі Комісії, на які Україна неодноразово звертала увагу", - зазначається в повідомленні.