Кабмін затвердив порядок дозиметричної паспортизації забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, порядок визначає механізм проведення зазначеної дозиметричної паспортизації для визначення потреби в захисних заходах, спрямованих на обмеження додаткового опромінення населення.