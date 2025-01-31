Інтерфакс-Україна
Події
07:50 31.01.2025

Війська РФ за добу втратили 1670 осіб

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Війська РФ за добу втратили 1670 осіб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1670 окупантів, 3 танки, 17 бронемашин, 33 артсистеми, 63 БПЛА, а також 102 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 837610 (+1670) осіб, танків ‒ 9893 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 20631 (+17) од, артилерійських систем – 22445 (+33) од, РСЗВ – 1265 (+1) од, засоби ППО ‒ 1050 (+0) од, літаків – 369 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23573 (+63), крилаті ракети ‒ 3054 (+0), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 35552 (+101) од, спеціальна техніка ‒ 3726 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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