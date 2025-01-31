Трамп сказав, що запровадить мита на імпорт з Канади, Мексики та Китаю - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що виконає погрозу запровадити з 1 лютого 25% тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, назвавши серед причин свого рішення потік фентанілу та великий торговельний дефіцит, повідомляє Bloomberg.

"Ми оголосим мита на Канаду і Мексику по низці причин", - сказав Трамп журналістам в четвер.

Він зазначив, що у запровадженні тарифів на ввезення товарів з Канади та Мексики є кілька причин: перша – мігранти, які нелегально потрапити і перебувають у країні, друга – наркотики, третя – величезні субсидії, які США надає Канаді та Мексиці "у формі дефіциту".

За його словами, зростання тарифів на 25% може бути мінімальним, заявивши, що їх рівень "може зростати, а може і не зростати з часом".

Разом з тим, він припустив, що він все ще розглядає можливість звільнення від мита одного значного імпорту – нафти. Трамп сказав, що прийме рішення вже в четвер увечері, ґрунтуючись на ціні на нафту.

Президент США також зазначив, що продовжить запроваджувати тарифи на товари з Китаю. Він не уточнив розмір мита, хоча раніше говорив, що воно становитиме 10%. Трамп заявив, що Пекін не виконав обіцянки запобігти потраплянню до США фентанілу та хімічних речовин, які використовуються для виготовлення смертельних наркотиків.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-30/trump-says-he-ll-hit-canada-mexico-with-25-tariffs-on-saturday?fbclid=IwY2xjawII8ERleHRuA2FlbQIxMAABHRcNWM02KYq3yJlljNVgO3RtlbLPeLPqTP48Bw1z-Eni6xCNRZ4uxbdz5w_aem_1ys0Ij0HhtXF4a0pE3kZrA