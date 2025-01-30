Трамп на питання, чи говорив він із Путіним: Ні, не про це

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому Домі у зв'язку з авіакатастрофою під Вашінґтоном дав відповідь, яка може свідчити, що він вже міг провести перемовини з Володимиром Путіним після інаугурації.

Після обговорення того, що серед загиблих в авіакатастрофі були громадяни РФ та інших держав журналіст запитав президента США, чи не розмовляв він з Путіним, Трамп відповів: "Ні, не розмовляв. Не по це".

З відповіді не витікає, чи розмова мала місце, але на іншу тему, чи розмови насправді не було, а фраза "не про це" стосується відхилення від теми самої пресконфереції.

Як повідомлялося, зіткнення літака авіакомпанії American Airlines, на борту якого перебувало 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, і військового вертольота Black Hawk, у якому перебувало три члени екіпажу, сталося під час заходження літака на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана. Уламки літака і вертольота впали в річку Потомак.

Трамп підтвердив, що всі люди, які перебували в літаку, загинули.