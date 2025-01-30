Інтерфакс-Україна
Події
16:45 30.01.2025

Від початку доби на лінії фронту відбулося 85 боєзіткнень, з них близько половини на покровському напрямку

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Від початку доби на лінії фронту відбулося 85 боєзіткнень, з них близько половини на покровському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не припиняють спроб просуватися в глибину території України, сили оборони стримують загарбників, завдаючи їм значних втрат, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За сьогодні кількість ворожих атак складає 85", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Найактивніше ворог діє на покровському напрямку – станом на 16:00 окупанти здійснили вже 40 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 33 атаки противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На харківському напрямку станом на 16:00 триває одне боєзіткнення, на куп'янському напрямку ворог атакував двічі. На лиманському напрямку українські воїни відбили вже сім атак, ще два боєзіткнення тривають.

На сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив сім спроб потіснити українських захисників із займаних позицій, чотири боєзіткнення ще точаться. На краматорському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій загарбників.

На торецькому напрямку українські захисники відбивали сім ворожих атак, три боєзіткнення ще тривають. На придніпровському напрямку противник здійснив п’ять атак, отримав відсіч.

На новопавлівському і гуляйпільскому напрямках загарбники здійснили по одній атаці.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбивали сім атак російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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