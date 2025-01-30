Зеленський про обстріл Сум: важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на РФ за цей терор

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у результаті російського обстрілу Сум, а також зазначив важливість, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор.

"На місці ще тривають рятувальні роботи, продовжується розбір завалів, надається допомога людям. Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців", - написав президент у своєму телеграм-каналі у четвер.

Як відомо, в Сумах внаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерхівку загинуло четверо людей, дев'ять отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – одна дитина. Госпіталізовано 5 постраждалих, в тому числі дитина, троє - у важкому стані.