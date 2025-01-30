Інтерфакс-Україна
Події
08:35 30.01.2025

Упродовж доби зафіксовано 158 бойових зіткнень

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Упродовж доби зафіксовано 158 бойових зіткнень

Протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

“Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 43 авіаційних удари, скинувши 96 КАБ, застосував 2120 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив більш ніж п’ять тисяч триста обстрілів, з них 90 - із РСЗВ", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб #зведення

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