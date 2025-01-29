DIM завершив монолітні роботи у столичному комплексі Olegiv Boutique Residence

Компанія DIM завершила монолітні роботи у столичному Olegiv Boutique Residence, повністю закінчити проєкт заплановано на другий квартал 2026 року, повідомила її пресслужба агентству “Інтерфакс-Україна”.

В релізі повідомляється, що на даху зведеної будівлі символічно розпустила свої пелюстки квітка – у такий спосіб будівельники за традицією інформують, що основна конструкція готова, і відтак проект переходить до наступного етапу - до фасадних, внутрішніх та оздоблювальних робіт.

OLEGIV Boutique Residence (Олегівська, 36) - перший в Україні будинок преміум-класу у форматі Art Boutique Residence, девелопер ставить за мету поєднати концепцію європейських бутик-готелів та мистецький бекграунд столичного Подолу. Комплекс складається з однієї будівлі висотністю 5-8 поверхів, на 208 квартир. Проєкт передбачає облаштування закритого подвір’я, вільного від авто, та підземного паркінгу на 102 паркомісця із зарядками для електромобілів.

Будинок оснащено системою незалежного енергоживлення, яке забезпечуватиме постійну роботу ліфтів та освітлення в коридорах, а також систем контролю доступу. Опалення забезпечуватиме власна газова котельня.

Групу компаній DIM засновано 2014 року, вона спеціалізується на повному циклі девелопменту, включно з проєктуванням, будівництвом та управлінням нерухомістю.

За цей час компанія ввела в експлуатацію 15 будинків у восьми ЖК, загалом 3640 квартир, побудувала понад 332,7 тис. кв. м житлових та комерційних площ. У 2024 році DIM ввів в експлуатацію 1191 квартиру у трьох комплексах: "Новий Автограф", Lucky Land і Park Lake City. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land, А136 Highlight Tower, Olegiv Podil, The One.