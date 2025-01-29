Шмигаль на зустрічі з представниками хорватського бізнесу окреслив п'ять перспективних напрямів для роботи в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Загребі провів в середу зустріч з представниками хорватського бізнесу на якій озвучив п’ять напрямів – гуманітарне розмінування, газову сферу, оборонно-промисловий комплекс (ОПК), аграрний сектор та відновлення, які можуть бути особливо перспективними й цікавими для бізнес-спільноти Хорватії.

"Сьогодні Україна — це країна можливостей для приватного капіталу", - зазначив прем'єр.

Також глава українського уряду подякував за допомогу в обороні, у відновленні, в гуманітарних проєктах, за солідарність на шляху України до ЄС.

Шмигаль відзначив, що у напрямі гуманітарного розмінування хорватські машини вже допомагають унебезпечити українські землі.

"Наше пріоритетне завдання — якнайшвидше обстежити земельні площі та знешкодити знайдені небезпечні предмети. У цьому вже відчуваємо підтримку Хорватії. 67 хорватських розмінувальних машин звільняють українську землю від російського мінного сміття", - наголосив він.

Прем'єр запропонував використовувати українські підземні газову сховища для зберігання хорватського газу.

"Україна має найбільші підземні газосховища в Європі, які слугують газовим сейфом для всього континенту. Це убезпечує країни ЄС від тиску з боку Росії. Свій газ в українських газових сховищах може зберігати й Хорватія. Прокладення маршруту транспортування блакитного палива до України буде одним із ключових проєктів для всього регіону", - запропонував Шмигаль.

Він також відмітив зростання українського ОПК.

"Лише за минулий рік наш ОПК зріс в шість разів. Ми виготовляємо широкий спектр озброєння: бронетехніку, боєприпаси, артилерію. Постійно знаходимося в пошуку найкращих технологічних рішень", - наголосив очільник українського уряду.

Також прем'єр сподівається на співробітництво з Хорватією в експорті української сільгосппродукції.

"Вже зараз Україна годує до 400 млн людей у всьому світі, а в перспективі здатна нагодувати до 600 млн. Чим більше продовольства експортує Україна — тим меншим буде міграційний тиск на Євросоюз. Розраховуємо, що бізнес Хорватії допоможе втілити ці плани в життя", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр відзначив, що Україна має "чіткі пріоритети відбудови".

"Перший — це енергетика. Через російські… атаки ми втратили майже 10 ГВт генераційних потужностей. Прагнемо не просто їх відновити, а побудувати нову енергосистему з високою часткою відновлювальних джерел енергії в генерації.

Другий — це житло. Росія зруйнувала більш як 10% житлового фонду України. У Хорватії є величезний досвід з відбудови, яку вона пройшла в 90-х роках минулого століття. Ми потребуємо залучення найкращих практик, а також участі компаній, які принесуть з собою нові рішення, нові технології, нові підходи", - наголосив Шмигаль.