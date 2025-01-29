Шмигаль виступив перед депутатами парламенту Хорватії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив перед депутатами Хорватського Сабору, подякував за підтримку України та відзначив високий рівень двосторонньої співпраці між двома державами, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України у середу.

Глава українського уряду зазначив, що 2022 р. саме у Загребі було проведено Перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи.

"Вдячні за допомогу, яку Хорватія надає нам з перших днів повномасштабного вторгнення. Вдячні Хорватському Сабору за ухвалення доленосних та історичних для України рішень. Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення тут була ухвалена Декларація щодо України, а згодом хорватські парламентарі визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу", - цитує Шмигаля повідомлення.

Шмигаль також наголосив, що Україна може стати одним із гарантів безпеки Європи та флагманом протидії російській загрозі.

"За роки війни ми отримали безцінний досвід. Наші сили оборони воюють за стандартами НАТО. Потужності українського ОПК лише за минулий рік зросли в 6 разів. Ми майже з нуля побудували інфраструктуру виробництва дронів", - додав прем'єр.

Він також висловив впевненість, що вже скоро Україна буде повноправною частиною європейської родини: "Посилення України сьогодні — це посилення усієї єдиної Європи завтра та післязавтра".

Повідомляється, що також окремо відбулася зустріч Дениса Шмигаля зі спікером Хорватського Сабору Горданом Яндроковичем, на якій сторони обговорили військову й гуманітарну допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО.