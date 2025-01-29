Вночі видимість на дорогах центру та півдня України буде обмежена до 200-500 м через туман

Туман очікується вночі та вранці у четвер, 30 січня, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях України, видимість буде 200-500 м.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у зв'язку з цим у відповідних областях оголошено І рiвень небезпечності (жовтий). "Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах", - йдеться в повідомленні.