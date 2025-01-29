Інтерфакс-Україна
Події
11:58 29.01.2025

ДОТ уклав контракт з логістичним оператором на постачання продуктів для ЗСУ

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ДОТ уклав контракт з логістичним оператором на постачання продуктів для ЗСУ
Фото: Міноборони України

"Державний оператор тилу" (ДОТ) Міністерства оборони України уклав договір з ТОВ "ЮТ Компані" для впровадження нової моделі постачання харчування Збройних Сил Украини у 2025 році.

Як повідомили в Міноборони, пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області й передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.

Зазначається, що новий контракт має значні відмінності від чинної моделі постачання. Відтепер функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишаються: повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів; складські операції на власних потужностях; координація процесів відвантаження товарів; документаційний супровід та закриття оплат.

Ключова мета проєкту – оптимізувати взаємодію між усіма учасниками ланцюга постачання, підвищити ефективність логістики та посилити контроль якості продукції до її доставки військовим частинам.

"Це важливий крок до модернізації системи харчування. Новий формат дасть змогу зробити процеси прозорими, ефективними й зручними для всіх сторін. Розділення логістичних і закупівельних функцій забезпечить вищу якість продукції, що надходитиме нашим військовим", - підкреслив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Пілотний проєкт передбачає постійний моніторинг результатів для подальшого вдосконалення й масштабування на інші регіони.

Теги: #міноборони #дот #харчування

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