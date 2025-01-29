Волонтери УЧХ ліквідовували наслідки ракетної атаки РФ у Миколаєві

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Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Миколаївській області працював на місці російської ракетної атаки у Миколаєві у вівторок.

"Волонтери спільно з іншими рятувальним службами оперативно прибули на місце обстрілу, де вони здійснили обхід території з метою виявлення постраждалих. Спільно з ДСНС України виконували роботи з деблокування тіл з-під завалів… Також волонтери транспортували тіла 2 загиблих", - повідомив УЧХ у фейсбук у середу.

Волонтери допомагали співробітникам ДСНС проводити аварійно-рятувальні роботи, чергували на місці на випадок необхідності надання першої допомоги.

До реагування на надзвичайну ситуацію було залучено 8 волонтерів УЧХ та 3 одиниці транспорту.

Як повідомлялось, внаслідок ворожого ракетного удару по Миколаєву у вівторок увечері загинули дві жінки - працівниці підприємства харчової промисловості обласного центру, частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю.