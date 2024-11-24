Українська ППО збила 50 із 73 ворожих БПЛА, 19 локально втрачено – Повітряні сили

Уночі 24 листопада (з 00.30) окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу з Орла і Брянської області (РФ), загалом виявлено і здійснено супровід 73 ворожих БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ в неділю вранці.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. 19 безпілотників локально втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони", - йдеться в телеграм-каналі Повітряних сил.

Військові попереджають, що в повітрі ще перебувають 4 ворожі БпЛА, бойова робота триває.

До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Інформація оновлюється.