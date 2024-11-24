Події

09:34 24.11.2024

Українська ППО збила 50 із 73 ворожих БПЛА, 19 локально втрачено – Повітряні сили

1 хв читати
Українська ППО збила 50 із 73 ворожих БПЛА, 19 локально втрачено – Повітряні сили

Уночі 24 листопада (з 00.30) окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу з Орла і Брянської області (РФ), загалом виявлено і здійснено супровід 73 ворожих БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ в неділю вранці.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. 19 безпілотників локально втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони", - йдеться в телеграм-каналі Повітряних сил.

Військові попереджають, що в повітрі ще перебувають 4 ворожі БпЛА, бойова робота триває.

До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Інформація оновлюється.

Теги: #ппо #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 24.11.2024
Над Сумською областю зенітники збили сім "шахедів" - ОВА

Над Сумською областю зенітники збили сім "шахедів" - ОВА

07:41 24.11.2024
Сили оборони знешкодили понад десяток БПЛА, які атакували Київ

Сили оборони знешкодили понад десяток БПЛА, які атакували Київ

21:01 22.11.2024
Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні

Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні

19:15 22.11.2024
Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

18:20 22.11.2024
Сили оборони збили 64 російських БПЛА - ПС ЗСУ

Сили оборони збили 64 російських БПЛА - ПС ЗСУ

18:00 22.11.2024
Повітряна тривога на Київщині тривала понад 10 годин, ворожі цілі знищено - обладміністрація

Повітряна тривога на Київщині тривала понад 10 годин, ворожі цілі знищено - обладміністрація

17:46 22.11.2024
ППО Києва посилено - джерело

ППО Києва посилено - джерело

13:43 21.11.2024
Угорщина розгортає системи ППО, оскільки "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли", - міністр оборони

Угорщина розгортає системи ППО, оскільки "масштаби російсько-української війни більші, ніж будь-коли", - міністр оборони

12:47 21.11.2024
Найвищий ступінь готовності сил ППО Польщі скасовано

Найвищий ступінь готовності сил ППО Польщі скасовано

11:29 20.11.2024
Військові збили 56 ворожих БПЛА й дві ракети Х-59/69 уночі та вранці в середу

Військові збили 56 ворожих БПЛА й дві ракети Х-59/69 уночі та вранці в середу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На покровському напрямку ЗС України за добу відбили 55 атак, ворог активно використовує авіацію

У Чугуєві внаслідок ДТП дві людини загинули, ще двоє, серед них дитина, постраждали

23 листопада обмеження споживання достроково скасовано в усіх регіонах

Україна готова ділитися з країнами Африки досвідом знищення "вагнерівців" – Зеленський

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли 6 населених пунктів Херсонської області, поранено одного жителя - ОВА

Сили оборони вразили два райони скупчення сил РФ і РЛС противника

На покровському напрямку ЗС України за добу відбили 55 атак, ворог активно використовує авіацію

Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе

Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів

Понад 140 ударів завдали російські війська по громадах Запорізької області

Росіяни 16 разів за день обстріляли громади Сумської області

Трамп має намір виступити головним парламентером щодо кризи в Газі - ЗМІ

Російська агресія проти України більше не є регіональною війною - Пісторіус

У Чорному морі 6 ворожих кораблів, зокрема три носії "Калібрів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА