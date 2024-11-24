Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів

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Українські військові знищили 1020 осіб особового складу армії РФ, 4 танки, 17 бронемашин, 5 артилерійських систем, 1 безпілотник, 15 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за минулу добу Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 730740 (+1020) осіб, танків - 9423 (+4) од, бойових броньованих машин - 19209 (+17) од, артилерійських систем - 20765 (+5) од, РСЗВ - 1254 (+0) од, засоби ППО - 1004 (+0) од, літаків - 369 (+0) од, гелікоптерів - 329 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19366 (+1), крилаті ракети - 2764 (+0), кораблі / катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 29864 (+14) од, спеціальна техніка - 3679 (+1)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.