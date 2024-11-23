Трамп розглядає кандидатуру ексголови розвідки Гренелла на посаду спецпредставника по Україні

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення Річарда Гренелла, свого колишнього начальника розвідки, спеціальним посланцем з російсько-української війни, повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Гренелл, який за Трампа був послом у Німеччині та виконував обов'язки директора національної розвідки під час його президентського терміну 2017-2021 років, має зіграти ключову роль у зусиллях Трампа зупинити війну, якщо його призначать на цю посаду.

У попередній адміністрації Трампа посаду спецпредставника з питань України у 2017-2019 роках обіймав колишній військовий і дипломат Курт Волкер.

В адміністрації чинного президента США Джо Байдена немає посади спецпредставника, який займався б виключно вирішенням російсько-української війни.