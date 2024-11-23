Події

20:25 23.11.2024

23 листопада обмеження споживання достроково скасовано в усіх регіонах

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23 листопада обмеження споживання достроково скасовано в усіх регіонах

Графіки погодинних відключень електроенергії до кінця суботи, 23 листопада, скасовано в усіх областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовано в усіх регіонах", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі НЕК.

У компанії також закликали населення не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00.

Раніше повідомлялося, що "Укренерго" анонсувало відключення в неділю з 14:00 до 18:00 в одну чергу.

 

 

 

Теги: #укренерго #відключення

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