23 листопада обмеження споживання достроково скасовано в усіх регіонах

Графіки погодинних відключень електроенергії до кінця суботи, 23 листопада, скасовано в усіх областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовано в усіх регіонах", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі НЕК.

У компанії також закликали населення не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00.

Раніше повідомлялося, що "Укренерго" анонсувало відключення в неділю з 14:00 до 18:00 в одну чергу.