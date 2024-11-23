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18:34 23.11.2024

Міністр закордонних справ Франції заявив, що в підтримці України немає "червоних ліній"

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Міністр закордонних справ Франції заявив, що в підтримці України немає "червоних ліній"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що західні союзники не повинні обмежувати підтримку України і встановлювати "червоні лінії", зазначивши, що Київ може запустити французькі ракети великої дальності по Росії "з метою самооборони", передає ВВС.

"Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як це необхідно. Чому? Тому що на карту поставлено нашу безпеку", - сказав він в інтерв'ю ВВС у суботу.

ВВС зазначає, що Барро не став підтверджувати, чи було вже використано французьку зброю. "Принцип було встановлено... наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті", - сказав він.

Барро натякнув на запрошення України до НАТО: "Ми відкриті для запрошення, і тому в наших обговореннях із друзями та союзниками працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій". Він припустив, що західним країнам доведеться збільшити витрати на оборону, зауваживши: "Звичайно, нам доведеться витрачати більше, якщо ми хочемо зробити більше, і я думаю, що нам доведеться зіткнутися з цими новими викликами".

Теги: #україна #підтримка #франція

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