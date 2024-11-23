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15:53 23.11.2024

Ракетний удар Storm Shadow у Курській області знищив близько 20 російських офіцерів - ЗМІ

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Ракетний удар Storm Shadow у Курській області знищив близько 20 російських офіцерів - ЗМІ

(додано 5-й абз.)

Ракетний удар Storm Shadow по санаторію Управління справами президента Росії в Мар'їно Курської області знищив 20 листопада першого заступника командувача Ленінградського військового округу, який раніше командував 1 армійським корпусом "ДНР", генерал-лейтенанта Валерія Солодчука, 18 інших офіцерів, поранив 33 російських солдатів, повідомляє Defence Express, посилаючись на численні джерела.

"Удар ракетами Storm Shadow по підземному об'єкту на території санаторію Управління справами президента РФ у Мар'їно Курської області, що стався вчора 20 листопада, схоже, виявився досить результативним", - пише видання.

Повідомляється, що за добу після удару почали з'являтися перші неофіційні підтвердження того, що припущення було правильним - унаслідок удару по командному пункту було знищено 18 військових, ще 33 поранені, серед них троє військових КНДР (двоє офіцерів-чоловіків і жінка-медик, хоча логічніше, що йдеться про перекладача).

"Більшість із росіян - офіцери Південного і Східного військових округів. Зазначається, що на командному пункті перебував перший заступник командувача військами Ленінградського військового округу генерал-лейтенант Валерій Солодчук, колишній командир 1 армійського корпусу так званої "ДНР" у 2014 році", - ідеться в матеріалі. 

Раніше Global Defense Corp повідомляло, що внаслідок удару Storm Shadow загинуло близько 500 північнокорейських солдатів, коли ракета влучила в казарми північнокорейських військовослужбовців.

Теги: #удар #storm_shadow #курська_область

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