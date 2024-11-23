Єрмак у Парижі обговорив питання архітектури безпеки в Європі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Парижі провів зустрічі з радником президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном і міністром закордонних справ країни Жан-Ноелем Барро, на яких обговорювалися питання посилення позицій Заходу на останні дії з боку Росії, а також зміна принципів безпеки в Європі.

"Важливий день в Парижі. Зустрівся з радником Президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануелем Бонном, а також з Міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

"Обговорили останні неадекватні дії росії, а також протидію і посилення позицій Заходу проти автократій", - повідомив Єрмак, додавши, що “архітектура безпеки Європи буде змінюватися відповідно до викликів”.

Єрмак розповів про ситуацію на фронті. Керівник Офісу президента в Парижі також провів зустріч із представниками французьких медіа. "Відповів на всі питання щодо війни, міжнародної політики та подальших кроків на шляху до справедливого миру", - зазначив Єрмак.