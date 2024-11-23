Кабмін виключив військовозобов'язаних жінок із розрахунку квоти для бронювання

Уряд України в оновленому порядку бронювання від мобілізації зберіг базову квоту бронювання на рівні 50% від кількості військовозобов'язаних на підприємстві або в установі, однак виключив із загального числа військовозобов'язаних для її розрахунку жінок.

Відповідний порядок затверджено постановою Кабінету міністрів №1332 від 22 листопада, яку опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з нею, із загального числа військовозобов'язаних для розрахунку квоти також виключаються окремі категорії держслужбовців, а також голови місцевих рад.

Відповідні зміни можуть суттєво вплинути на допустиму кількість заброньованих в окремих галузях, де велика кількість військовослужбовців-жінок, наприклад у фармацевтиці.

Як повідомлялося, Кабмін 8 жовтня за ініціативою Міноборони вирішив призупинити бронювання для проведення аудиту рішень щодо надання статусу критично важливих підприємств. Опублікована постанова відновлює бронювання через портал "Дія" після 1 грудня цього року, а раніше видані бронювання діють до терміну їхнього закінчення, але не пізніше ніж 28 лютого 2025 року.

Передбачається, що в 10-денний термін після ухвалення постанови міністерства, відомства, обласні держадміністрації переглянуть критерії критично важливих підприємств, після чого узгодять їх із Мінекономіки та Міноборони. На перегляд усіх раніше виданих статусів критично важливих підприємств з урахуванням нових критеріїв документ відводить міністерствам, відомствам та ОДА (ОВА) три місяці.

Згідно з документом, для державних, комунальних підприємств, а також підприємств із державною або комунальною часткою понад 50% зберігається критерій середньої зарплати на рівні, вищому за середню зарплату в регіоні в 4-му кварталі 2021 року, тоді як решта підприємств тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальних (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Крім того, посилено вимогу щодо відсутності боргів: якщо раніше йшлося тільки про повне виконання зобов'язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), то тепер і про відсутність боргів перед державними та місцевими бюджетами.

Ба більше, ці два критерії - зарплата від 20 тис. грн і відсутність боргів - є двома обов'язковими з щонайменше трьох, яким має відповідати підприємство для отримання статусу критично важливого і можливості бронювання співробітників.

Загальна кількість заброньованих в Україні становить близько 850 тис., які працюють у 20 тис. компаній.