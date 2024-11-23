Зеленський у День пам'яті жертв голодоморів: Ми повинні говорити світові правду про геноцид проти українців

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв голодоморів заявив про необхідність доносити до світової спільноти правду про геноцид проти українців.

"Наш обов'язок - пам'ятати, згадувати і говорити світові правду про жорстокий злочин, про геноцид, який було скоєно проти українців", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. "У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей", - зазначив Зеленський.

Як повідомила пресслужба, президент України та перша леді Олена Зеленська взяли участь у заходах із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років, а також голодоморів 1921-1923 і 1946-1947 років.

Зранку в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбувся молитовний захід, на якому вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

У ньому також узяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, предстоятелі церков і лідери та представники релігійних організацій, керівники органів і формувань Сил безпеки і оборони України, військовослужбовці, військові капелани, представники української діаспори.

Після молитви глава держави, перша леді, представники військово-політичного керівництва та духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду.

Володимир та Олена Зеленські поклали колоскові композиції до монумента "Гірка пам'ять дитинства" та вшанували пам'ять жертв Голодомору.

Після президентського подружжя пам'ять жертв геноциду вшанували українські воїни, серед яких Герої України Роман Мамавко та Богдан Дронов, а також інші присутні, зокрема представники дипломатичного корпусу.