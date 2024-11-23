Події

14:31 23.11.2024

Зеленський у День пам'яті жертв голодоморів: Ми повинні говорити світові правду про геноцид проти українців

2 хв читати
Зеленський у День пам'яті жертв голодоморів: Ми повинні говорити світові правду про геноцид проти українців
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв голодоморів заявив про необхідність доносити до світової спільноти правду про геноцид проти українців.

"Наш обов'язок - пам'ятати, згадувати і говорити світові правду про жорстокий злочин, про геноцид, який було скоєно проти українців", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. "У 1921, 1922 й 1923-му. У 1946-му й 1947-му. І в найстрашніші 1932 і 1933 роки, коли свідомо створений режимом голод забрав мільйони життів наших людей", - зазначив Зеленський.

Як повідомила пресслужба, президент України та перша леді Олена Зеленська взяли участь у заходах із вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років, а також голодоморів 1921-1923 і 1946-1947 років.

Зранку в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбувся молитовний захід, на якому вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

У ньому також узяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, предстоятелі церков і лідери та представники релігійних організацій, керівники органів і формувань Сил безпеки і оборони України, військовослужбовці, військові капелани, представники української діаспори.

Після молитви глава держави, перша леді, представники військово-політичного керівництва та духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду.

Володимир та Олена Зеленські поклали колоскові композиції до монумента "Гірка пам'ять дитинства" та вшанували пам'ять жертв Голодомору.

Після президентського подружжя пам'ять жертв геноциду вшанували українські воїни, серед яких Герої України Роман Мамавко та Богдан Дронов, а також інші присутні, зокрема представники дипломатичного корпусу.

Теги: #голодомор #день_памяті

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 07.11.2024
Мінкультури доручило перевірити діяльність Дирекції з будівництва другої черги Меморіалу жертв голодомору

Мінкультури доручило перевірити діяльність Дирекції з будівництва другої черги Меморіалу жертв голодомору

22:40 23.10.2024
Олена Зеленська подякувала владі Португалії за визнання Голодомору та підтримку справедливості, зокрема історичної

Олена Зеленська подякувала владі Португалії за визнання Голодомору та підтримку справедливості, зокрема історичної

13:23 03.10.2024
ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу

ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу

13:46 24.09.2024
Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1923-1933 рр. геноцидом українського народу - Стефанчук

Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1923-1933 рр. геноцидом українського народу - Стефанчук

13:47 20.06.2024
Канада виділила CAD15 млн для добудови другої черги музею Голодомору

Канада виділила CAD15 млн для добудови другої черги музею Голодомору

14:13 29.08.2023
Зеленський ушанував пам'ять загиблих українських військових

Зеленський ушанував пам'ять загиблих українських військових

10:28 29.08.2023
Шмигаль у День пам'яті захисників України: Ваш подвиг, героїзм і відвага назавжди будуть в історії нашої держави

Шмигаль у День пам'яті захисників України: Ваш подвиг, героїзм і відвага назавжди будуть в історії нашої держави

15:05 12.06.2023
Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Зеленський підписав закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

20:01 29.05.2023
Зеленський в американський День пам'яті подякував борцям за свободу

Зеленський в американський День пам'яті подякував борцям за свободу

17:15 29.05.2023
Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Верховна Рада ухвалила закон про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом

Енергетики відновили одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС

В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

Зеленський закликав не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний

Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

ОСТАННЄ

Єрмак у Парижі обговорив питання архітектури безпеки в Європі

У Донецькій області запустили 173 котельні, які забезпечать теплом понад 2,8 тис. багатоквартирних будинків

Умєров і Науседа обговорили співпрацю у сфері безпеки

Кабмін виключив військовозобов'язаних жінок із розрахунку квоти для бронювання

Укргідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах у західних, північних і східних областях

Мокрий сніг очікується найближчими днями на сході України та в Карпатському регіоні

Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом

Ще три українські дитини повернулися додому завдяки ініціативі Bring Kids Back UA

Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема проєкт "Паляниця"

Підтверджено викрадення Росією 785 об'єктів української культурної спадщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА