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19:56 22.11.2024

КНДР передала РФ артсистеми і РСЗВ

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КНДР передала РФ артсистеми і РСЗВ

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький підтвердив переміщення з КНДР у Росію артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню.

"Те, що говорять у ЗМІ про переміщення техніки, ми підтверджуємо. Вони передали артилерійські системи й реактивні системи залпового вогню", - сказав він у коментарі журналістам у п'ятницю.

Скібіцький пояснив, що боєприпасів калібру 170 мм у РФ немає, але їх запаси є в Північної Кореї. "Це дасть змогу Росії розширити всю лінійку й отримувати боєприпаси", - додав він.

У ГУР зазначили, що участь армії КНДР у війні на боці Росії становить небезпеку і для України, і для Південної Кореї, Японії, адже "хтось із північнокорейських військових загине в Україні, а хтось повернеться вже готовим до ведення сучасних бойових дій і зможе працювати інструктором в армії КНДР".

"Це півтора мільйона військовослужбовців. Вони набувають бойового досвіду, якого немає ні в Південній Кореї, ні в Японії, ні в Китаї", - зазначив Скібіцький.

Теги: #кндр #озброєння #рф

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