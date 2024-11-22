Буданов: Станом на жовтень РФ мала виготовити два експериментальні зразки ракети "Кєдр"

Станом на жовтень поточного року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кєдр", повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Іще раз кажу. Ракета експериментальна. Ми знаємо точно, що станом на жовтень мали зробити два дослідні зразки, може, зробили трохи більше, але повірте, це дослідний зразок, але ще не серійне виробництво, слава Богу", - заявив Буданов під час дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни" в п'ятницю.

Він зазначив, що "Орєшнік" (так називав ракету, що атакувала Дніпро, Путін - ІФ-У) - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр".

"Сама система називається "Кєдр". Це експериментальна система. Скажімо так, це балістична ракета середньої дальності. Носій ядерної зброї. Те, що вони використовували її в безядерному варіанті - це, як то кажуть, від них попередження, про те, що вони зовсім із розуму не зійшли", - зазначив Буданов.