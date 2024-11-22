Кількість поранених у Сумах від удару БПЛА зросла до 13 осіб

Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

Кількість постраждалих унаслідок удару БПЛА по житловому мікрорайону в Сумах у п'ятницю зросла до 13 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Наразі підтверджено інформацію про двоє загиблих і 13 поранених. На жаль, кількість поранених зростає. Людям надається медична допомога. Проводиться обхід жителів пошкоджених будинків, адже руйнування внаслідок ударів значні: понад 10-багатоповерхівок було пошкоджено", - сказав Артюх, якого цитує пресслужба ОВА.

"Сьогодні ми вперше зафіксували застосуванням ворогом БПЛА типу "Шахед" у касетному спорядженні. Ця зброя створена для знищення людей", - додав він.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 12 поранених.