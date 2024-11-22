Події

12:34 22.11.2024

На заході України очікується сніг

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На заході України очікується сніг

Помірний сніг прогнозують уночі в Карпатах і невеликий у західних у суботу, 23 листопада.

Як повідомляє Укргідрометцентр, уночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі сильний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території помірні, подекуди значні опади, переважно у вигляді дощу, температура протягом доби 3-8° тепла (вдень на сході та південному сході країни 8-13°); у Криму вночі 8-13° тепла, вдень 11-16°.

У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с.

У Києві 23 листопада вночі сильний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 23 листопада найвища температура вдень була 15,3° у 1923 р., найнижча вночі -18,3° у 1927 р.

У неділю, 24 листопада, в Україні без опадів, лише на сході, вночі та південному сході країни мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця.

На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на сході, південному сході, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатах удень невеликий сніг, а решту часу без опадів.

У Києві 24 листопада без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #прогноз_погоди

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