Події

10:08 22.11.2024

На Закарпатті викрили схему діагнозів - "липових" психрозладів для ухилянтів

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На Закарпатті правоохоронці ліквідували схему оформлення "липових" діагнозів про психічні розлади охочим уникнути мобілізації та виїхати за кордон, а шістьом її організаторам оголосили про підозру, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито чергову схему ухилення від мобілізації, а шістьом її учасникам повідомлено про підозру. Підозрюваним інкримінують незаконне переправлення осіб через кордон та одержання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграмі у п'ятницю.

До злочинної групи входили начальниця відділу ТЦК і СП, член військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців і цивільна особа.

Як розповіли в Державному бюро розслідувань, у серпні минулого року начальниця відділу Берегівського районного ТЦК, посадовець військово-лікарської комісії при цьому ТЦК, психіатри Хустської та Виноградівської районних лікарень і деякі інші особи об'єдналися в злочинну групу. Вони пропонували допомогу охочим незаконно виїхати з України з оформленням необхідних для цього документів. Вартість таких послуг становила від $9 тис. до $14 тис. Правоохоронці зафіксували два випадки передання грошей на загальну суму $18 тис.

"Клієнтів" направляли до медиків, які вигадували для них необхідні діагнози. Для правдоподібності їх навіть певний час тримали на стаціонарному лікуванні. Після цього чоловікам видавалися медичні документи з діагнозом, який міг бути підставою для визнання їх непридатними до служби. На підставі цих документів начальниця відділу районного ТЦК забезпечувала вилучення "клієнтів" з військового обліку.

Повідомляється, що наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу, відсторонення від посад і перевіряється їхня причетність до аналогічних правопорушень. Проводяться обшуки та вивчається медична документація.

За оперативними даними, послугами групи встигли скористатися і виїхати за кордон не один десяток осіб.

Теги: #ухилянти #закарпаття

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