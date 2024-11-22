Генсек НАТО має намір зустрітися з Трампом для обговорення України

Генсек НАТО Марк Рютте найближчим часом може відвідати США для зустрічі з обраним президентом Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Україні, повідомляє у п'ятницю The Washington Post з посиланням на джерела.

"Як очікується, Рютте відвідає резиденцію Трампа Мар-а-Лаго незабаром, щоб обговорити стратегію щодо переговорів для завершення конфлікту в Україні", - пише газета.

Люди, обізнані з ситуацією, заявили, що основною ідеєю, яку генсек НАТО спробує донести, буде необхідність "справедливого і довгострокового миру", що не заохочуватиме дії РФ і надасть гарантії безпеки для України.

Водночас видання пише, що під час нещодавньої зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі Рютте закликав європейських лідерів "не пліткувати про Трампа", а вести з ним діалог, оскільки Європі необхідно, щоб "Америка залишалася на нашому боці".