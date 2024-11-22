Події

06:58 22.11.2024

У Сумах двоє загиблих і 10 поранених унаслідок атаки БПЛА

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У Сумах двоє загиблих і 10 поранених унаслідок атаки БПЛА

Сумська обласна військова адміністрація уточнила наслідки сьогоднішнього удару російського БПЛА по мікрорайону в Сумах.

"Внаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 людини загинули, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 листопада, окупанти атакували Суми безпілотниками, під ударом опинився житловий мікрорайон.

 

 

 

Теги: #сумська_область #жертви #обстріли

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