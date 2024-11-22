У Сумах двоє загиблих і 10 поранених унаслідок атаки БПЛА

Сумська обласна військова адміністрація уточнила наслідки сьогоднішнього удару російського БПЛА по мікрорайону в Сумах.

"Внаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 людини загинули, 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 листопада, окупанти атакували Суми безпілотниками, під ударом опинився житловий мікрорайон.