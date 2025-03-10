Події

18:29 10.03.2025

Результати зустрічі в Саудівській Аравії стануть ключовими для відновлення військової допомоги США Україні – Рубіо

1 хв читати
Результати зустрічі в Саудівській Аравії стануть ключовими для відновлення військової допомоги США Україні – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до міста Джидда (Саудівська Аравія) в понеділок перед переговорами з українськими офіційними особами, повідомляє Al Arabiya.

"Розмовляючи з журналістами під час польоту, Рубіо висловив оптимізм щодо запланованої зустрічі, хоча він додав, що ще потрібно опрацювати додаткові деталі угоди про корисні копалини між Вашингтоном і Києвом", - повідомляє видання.

Відзначається, що радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс приєднається до нього, щоб зустрітися з українською делегацією високого рівня у вівторок.

Спілкуючись з журналістами дорогою до Саудівської Аравії, Рубіо відзначив, що Вашингтону необхідно зрозуміти позицію Києва та отримати загальне уявлення про те, на які поступки вони підуть.

Він уточнив, що результати зустрічі стануть ключовими для припинення паузи США у військовій допомозі Україні, додавши, що він сподівається, що це може бути вирішено, повідомляє CNN.

"Я думаю, що якщо ми проведемо хорошу зустріч, про яку ми почуватимемося добре і зможемо доповісти президенту, тоді, я думаю, будуть прийняті рішення щодо паузи. Українці вже отримують всю інформацію оборонної розвідки, поки ми говоримо", – зазначив він.

 

Теги: #саудівська_аравія #рубіо #джидда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:10 10.03.2025
Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

09:55 10.03.2025
Україна в Джидді може запропонувати часткове припинення вогню з РФ у повітрі і на морі - FT

Україна в Джидді може запропонувати часткове припинення вогню з РФ у повітрі і на морі - FT

09:44 10.03.2025
США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

18:08 09.03.2025
Рубіо прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з Україною 10 березня

Рубіо прибуде до Саудівської Аравії для переговорів з Україною 10 березня

16:12 08.03.2025
Українська команда Єрмак, Умєров, Сибіга та Паліса у вівторок зустрінеться з американською в Саудівській Аравії – Зеленський

Українська команда Єрмак, Умєров, Сибіга та Паліса у вівторок зустрінеться з американською в Саудівській Аравії – Зеленський

19:53 07.03.2025
Сибіга і Рубіо обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

Сибіга і Рубіо обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

14:50 07.03.2025
Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

10:49 06.03.2025
Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

18:09 04.03.2025
США офіційно визнали хуситів терористичною організацією

США офіційно визнали хуситів терористичною організацією

01:10 03.03.2025
Сполучені Штати будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру - Рубіо

Сполучені Штати будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру - Рубіо

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

ОСТАННЄ

Створена кооординаційна рада для забезпечення рівних умов для бізнесу у портах

Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

Ламмі обговорив з Рубіо і Сибігою перспективи мирного процесу в Україні

У Женеві представили план припинення вогню в Україні

Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

Демонтаж комуністичної та радянської символіки у київському метро залишилось провести на трьох станціях - КМДА

Фінляндія оголосила про виділення Україні 16 млн євро на гуманітарну допомогу

Пропускні операції на вантажному напрямку пункту "Шегині" сповільняться 11 березня

УКФ в партнерстві з 3 ОШБр запустили грантовий конкурс "Культурний штурм"

На п'яти найбільших пунктах пропуска запущена окрема "єЧерга" для порожнього і завантаженого транспорту

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА