Результати зустрічі в Саудівській Аравії стануть ключовими для відновлення військової допомоги США Україні – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до міста Джидда (Саудівська Аравія) в понеділок перед переговорами з українськими офіційними особами, повідомляє Al Arabiya.

"Розмовляючи з журналістами під час польоту, Рубіо висловив оптимізм щодо запланованої зустрічі, хоча він додав, що ще потрібно опрацювати додаткові деталі угоди про корисні копалини між Вашингтоном і Києвом", - повідомляє видання.

Відзначається, що радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс приєднається до нього, щоб зустрітися з українською делегацією високого рівня у вівторок.

Спілкуючись з журналістами дорогою до Саудівської Аравії, Рубіо відзначив, що Вашингтону необхідно зрозуміти позицію Києва та отримати загальне уявлення про те, на які поступки вони підуть.

Він уточнив, що результати зустрічі стануть ключовими для припинення паузи США у військовій допомозі Україні, додавши, що він сподівається, що це може бути вирішено, повідомляє CNN.

"Я думаю, що якщо ми проведемо хорошу зустріч, про яку ми почуватимемося добре і зможемо доповісти президенту, тоді, я думаю, будуть прийняті рішення щодо паузи. Українці вже отримують всю інформацію оборонної розвідки, поки ми говоримо", – зазначив він.