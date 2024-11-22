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03:06 22.11.2024

У Пентагоні підтвердили, що РФ дійсно вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою

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У Пентагоні підтвердили, що РФ дійсно вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою

Росія дійсно запустила 21 листопада експериментальну балістичну ракету середньої дальності (БРСД) по території України, підтвердила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу в четвер.

"Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця БРСД була заснована на російській моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж", - сказала вона.

За словами Сінгх, США були попередньо були повідомлені за короткий час до запуску ракети через канали зниження ядерного ризику.

Представник Міноборони США також зазначила, що наслідки удару експериментальної балістичної ракети, випущеної РФ, ще вивчаються.

"Це був новий тип смертоносної зброї, яку було застосовано на полі бою. Тож це, безумовно, непокоїть нас... Але ескалацією в цій війні став той факт, що Росія вирішила звернутися до іноземної держави і залучити до боротьби солдатів КНДР", - зазначила Сінгх.

Вона запевнила, що попри заяви Володимира Путіна, США продовжать підтримувати Україну.

"Ми вже бачили цей тип небезпечної, безрозсудної риторики від президента Путіна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує", - сказала представниця Міноборони США.

Теги: #пентагон #рубеж #балістика

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