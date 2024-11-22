Залежно від специфіки навчальних центрів від 60% до 96% інструкторів мають бойовий досвід - Сухопутні війська ЗСУ

У навчальних центрах, де здійснюється базова загальновійськова підготовка (БЗВП) мобілізованих, більшість інструкторів мають бойовий досвід, повідомив начальник відділу підготовки навчальних центрів командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Юрій Дяченко.

"Підготовка проводиться в навчальних центрах і навчальних центрах підготовки підрозділів кваліфікованим інструкторським викладацьким складом, який має бойовий досвід. Бойовий досвід мають залежно від специфіки навчальних центрів від 60% до 96% інструкторів. Усе залежить від того, чим займаються навчальні центри. У нас є навчальні центри, які займаються підготовкою за спеціальностями зв'язку, тиловим, бойовим", - сказав Дяченко на брифінгу в Києві.

Полковник зазначив, що, на жаль, не можна досягти залучення інструкторів на 100% з бойовим досвідом до навчання. Нині, як поінформував Дяченко, у районах ведення бойових дій для набуття бойового досвіду перебувають понад 200 інструкторів (середній термін виконання обов'язків там до 3 місяців).

У Сухопутних військах розповіли, що структура курсу складається з чотирьох частин:

1. Ознайомчий курс - доведення заходів безпеки під час поводження зі зброєю, вивчення правових засад проходження військової служби та обов'язків військовослужбовців;

2. Курс індивідуальної підготовки - вивчення основних предметів навчання та здобуття поглиблених навичок із супутніх предметів навчання, поглиблення знань з військової мілітарної історії, національних бойових традицій Українського народу, формування свідомого ставлення до захисту територіальної цілісності та незалежності України;

3. Курс вивчення дій у складі підрозділу - удосконалення практичних умінь і навичок, розвитку витривалості, оцінювання здібностей військовослужбовців долати труднощі, великі фізичні та психологічні навантаження, пов'язані з виконанням завдань у польових умовах, максимально наближених до бойових;

4. Комплексне тактичне заняття (три доби) - проведення підсумкового контролю, визначення рівня навченості та здатності самостійно діяти на полі бою (без втручання інструктора).