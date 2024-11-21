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14:02 21.11.2024

РФ у прямому ефірі фактично визнала удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні - ЦПД

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Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді Національної безпеки України публікує відео прямого ефіру брифінгу спікерки МЗС РФ Марії Захарової з телефонною розмовою, в якому міститься прохання не коментувати удари по Дніпру. ЦПД називає це фактичним визнанням РФ удару міжконтинентальною балістичною ракетою по території України.

У телеграм-каналі в четвер ЦПД розмістив відеозапис прямого ефіру брифінгу Захарової, на якому вона відповідає на дзвінок, що надійшов їй на мобільний. На відео чути, як той, хто розмовляє телефоном, просить спікера МЗС РФ нічого не коментувати про удари балістичними ракетами по промисловому підприємству в Дніпрі.

"Російські терористи в прямому ефірі фактично визнали удар міжконтинентальною балістичною ракетою по території України", - коментує ЦПД це відео.

Згідно з даними експертів, якщо інформація про застосування МБР підтвердиться, це буде першим в історії відомим бойовим застосуванням такої зброї.

Теги: #міжконтинентальна_балістична_ракета #цпд

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