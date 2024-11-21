Події

13:58 21.11.2024

Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики – швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної

1 хв читати
Зеленський: Сьогодні була нова російська ракета, усі характеристики – швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної

У День Гідності та Свободи Росія вдарила по Україні новою ракетою, всі характеристики вказують, що це була міжконтинентальна балістична ракета, проте ще триває експертиза, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наш божевільний сусід укотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Усі характеристики – швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", - сказав Зеленський у відеозверненні в четвер.

За словами президента, очевидно, що Володимир Путін використовує Україну як полігон. "Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати Україні вирватися з його рук. Зеленський подякував українцям та українкам, які захищають державу "від цього зла стійко, хоробро, міцно". "Гідно. Це одне з головних слів про Україну - гідність. І це слово, яке, мабуть, уже ніколи не скажуть про Росію", - підсумував глава Української держави.

Теги: #міжконтинентальна_балістична_ракета #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 21.11.2024
РФ у прямому ефірі фактично визнала удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні - ЦПД

РФ у прямому ефірі фактично визнала удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні - ЦПД

20:32 20.11.2024
Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

20:20 20.11.2024
Зеленський: Інформаційне нагнітання про якусь особливу небезпеку, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії

Зеленський: Інформаційне нагнітання про якусь особливу небезпеку, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії

19:39 20.11.2024
Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом - Зеленський

Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом - Зеленський

14:42 20.11.2024
Зеленський і Туск домовилися про зустріч до кінця року

Зеленський і Туск домовилися про зустріч до кінця року

22:30 19.11.2024
Через 1000 днів війни Україна залишається сильною, Путін не досяг жодної важливої мети – Зеленський

Через 1000 днів війни Україна залишається сильною, Путін не досяг жодної важливої мети – Зеленський

20:26 19.11.2024
Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях

Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях

20:20 19.11.2024
Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції країн G20

Зеленський, коментуючи оновлену ядерну доктрину РФ, відзначив відсутність реакції країн G20

20:06 19.11.2024
Зеленський і Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі

Зеленський і Фредеріксен відвідали українських військових у госпіталі

17:47 19.11.2024
Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Удар новою ракетою з характеристиками МБР доводить, що Росія не прагне миру - МЗС

"Укренерго" розширило обсяг відключень е/е для більшості областей з 14:00 до 19:00

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галанта

Матернова: Дніпро став свідком першого застосування МБР + "кинджалів" і крилатих ракет

У Києві очікують реакції західних партнерів на застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети

ОСТАННЄ

Удар новою ракетою з характеристиками МБР доводить, що Росія не прагне миру - МЗС

Київ виділив 45 млн грн на співфінансування протезів для ветеранів у 2025 р.

"Укренерго" розширило обсяг відключень е/е для більшості областей з 14:00 до 19:00

В окупованому Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар - МЗС

Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 26 осіб

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галанта

Зеленський введе в дію рішення РНБО "про повагу до справжніх героїв і чесне ставлення до тих, хто обрав Росію"

Матернова: Дніпро став свідком першого застосування МБР + "кинджалів" і крилатих ракет

Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа

В Україні в найближчі дві доби помірний сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА