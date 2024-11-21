У Києві очікують реакції західних партнерів на застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети

Україна очікує реакції західних партнерів, насамперед США й Великої Британії, на застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети для удару по місту Дніпро вранці в четвер, 21 листопада.

"Чекаємо", - написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм-каналі, додавши символи американського й британського прапорів.

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт написав у соцмережі Х: "З'явилися повідомлення про те, що двоступенева велика МБР-ракета РС-26 була запущена по Дніпру. Це останній крок у фазі ескалації, у якій зараз перебуває війна".

Агентство Bloomberg зазначає, що якщо цей удар підтвердиться, він стане першим застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети в бою відтоді, як цю зброю було розроблено на початку холодної війни.

"Запуск міжконтинентальної балістичної ракети, дальність якої становить понад 5000 кілометрів і яка насамперед призначена для доставки ядерної зброї, ознаменує значний крок уперед в атаках Москви та надішле суворий сигнал союзникам Києва після того, як Україна застосувала американські та британські ракети великої дальності щодо Росії", - наголошується в повідомленні.

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, вранці 21 листопада 2024 року в період з 5:00 до 7:00 російські війська завдали серії ударів по Дніпру із застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети, а також аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" і семи крилатих ракет Х-101.

Унаслідок удару постраждали двоє людей, було пошкоджено промислове підприємство та будівлю центру реабілітації людей з інвалідністю.

Напередодні повідомлялося, що посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада. Посольства Іспанії, Угорщини, Італії та Греції в Україні ухвалили рішення не надавати консульських послуг у середу у зв'язку з підвищеним ризиком повітряних атак після того, як відповідне рішення зранку прийняли в посольстві США.

21 листопада посольство США в Києві відновило роботу.