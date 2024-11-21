Росіяни пошкодили промислове підприємство в Дніпрі

Російські війська атакували Дніпропетровську область вранці в четвер, пошкоджено промислове підприємство, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація про наслідки уточнюється. Наразі відомо про пошкодження промислового підприємства в Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, загроза все ще зберігається і закликав жителів бути в безпечному місці до відбою повітряної тривоги.

"Вночі російська армія била по Нікопольщині - райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовувала артилерію та РСЗВ "Град". Люди цілі", - зазначив голова ОВА.