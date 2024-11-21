Події

07:32 21.11.2024

Росіяни обстріляли 7 громад Сумської області, є поранені

1 хв читати
Росіяни обстріляли 7 громад Сумської області, є поранені

Російські війська обстріляли 7 громад Сумської області, внаслідок чого є постраждалі та зафіксовано пошкодження інфраструктури, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Андріївська, Есманьська громади", - сказано в повідомленні.

Есманьська: ворог ударив FPV-дроном (1 вибух), з мінометів (4 вибухи).

Андріяшівська: здійснено атаку БПЛА типу "Шахед" (1 вибух).

Унаслідок атаки було пошкоджено 4 приватні домоволодіння та приміщення церкви.

Великописарівська: зафіксовано танковий обстріл (5 вибухів), ракетний обстріл-НУРС (2 вибухи).

Краснопільська: 39 мін скинули росіяни на її територію. Також ворог скинув ВОГ із БПЛА (8 вибухів) і атакував ударним БПЛА "Ланцет" (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримала 1 цивільна особа. Також пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль.

Хотінська: відбулися скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух), атака FPV-дронів (4 вибухи).

Білопільська: здійснено скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух), мінометні обстріли (5 вибухів)

Миропільська: зафіксовано удари FPV-дронів (2 вибухи).

Юнаківська: завдано атаки КАБ (1 вибух).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 21.11.2024
У Херсонській області через російські обстріли двоє загиблих і 10 поранених

У Херсонській області через російські обстріли двоє загиблих і 10 поранених

08:19 21.11.2024
ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли, у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ

ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли, у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ

08:07 21.11.2024
Росіяни пошкодили промислове підприємство в Дніпрі

Росіяни пошкодили промислове підприємство в Дніпрі

07:28 21.11.2024
Графіки аварійних відключень е/е введено в трьох областях

Графіки аварійних відключень е/е введено в трьох областях

07:12 21.11.2024
Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

07:23 20.11.2024
Окупанти завдали 415 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, постраждалих немає

Окупанти завдали 415 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, постраждалих немає

14:05 19.11.2024
Троє мешканців Донеччини загинули і семеро дістали поранень через обстріли за добу

Троє мешканців Донеччини загинули і семеро дістали поранень через обстріли за добу

12:19 19.11.2024
Кількість загиблих у Глухові збільшилася до 11

Кількість загиблих у Глухові збільшилася до 11

11:39 19.11.2024
Кількість загиблих у Глухові збільшилася до 10, постраждалих уже 13

Кількість загиблих у Глухові збільшилася до 10, постраждалих уже 13

09:29 19.11.2024
Кількість загиблих від атаки на Глухів збільшилася до восьми, під завалами можуть бути п’ятеро людей - ДСНС

Кількість загиблих від атаки на Глухів збільшилася до восьми, під завалами можуть бути п’ятеро людей - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1510 осіб

Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

Італія інвестує EUR200млн на відновлення зруйнованої РФ енергосистеми України

Посольство США в Києві відновило роботу

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1510 осіб

Трамп може зберегти дозвіл Україні завдавати ударів по РФ, вважає Подоляк

Росія здійснила ракетний удар по Україні - Повітряні сили

РФ вивела п'ять ракетоносіїв у Чорне море

Путін може сховатися на деякий час через дозвіл Україні на удари по РФ - Подоляк

У Києві 124 одиниці спецтехніки обробляють дороги від ожеледиці

21 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Італія інвестує EUR200млн на відновлення зруйнованої РФ енергосистеми України

Посольство США в Києві відновило роботу

Ворог активізувався на времівському напрямку, продовжує інтенсивно атакувати і на покровському

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА