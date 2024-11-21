Росіяни обстріляли 7 громад Сумської області, є поранені

Російські війська обстріляли 7 громад Сумської області, внаслідок чого є постраждалі та зафіксовано пошкодження інфраструктури, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Андріївська, Есманьська громади", - сказано в повідомленні.

Есманьська: ворог ударив FPV-дроном (1 вибух), з мінометів (4 вибухи).

Андріяшівська: здійснено атаку БПЛА типу "Шахед" (1 вибух).

Унаслідок атаки було пошкоджено 4 приватні домоволодіння та приміщення церкви.

Великописарівська: зафіксовано танковий обстріл (5 вибухів), ракетний обстріл-НУРС (2 вибухи).

Краснопільська: 39 мін скинули росіяни на її територію. Також ворог скинув ВОГ із БПЛА (8 вибухів) і атакував ударним БПЛА "Ланцет" (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримала 1 цивільна особа. Також пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль.

Хотінська: відбулися скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух), атака FPV-дронів (4 вибухи).

Білопільська: здійснено скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух), мінометні обстріли (5 вибухів)

Миропільська: зафіксовано удари FPV-дронів (2 вибухи).

Юнаківська: завдано атаки КАБ (1 вибух).