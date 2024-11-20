Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп
Працівники посольства США в Києві не залишили Україну, цього не потрібно, незважаючи на тимчасове призупинення роботи дипмісії, заявив у середу на брифінгу представник держдепу Метью Міллер.
"Ніхто не залишив Україну через тимчасове призупинення роботи посольства", - зазначив Міллер.
За словами представника Держдепу, тимчасове закриття посольства США в Києві зумовлене "можливою загрозою значного удару по Києву".
"Ми очікуємо, що посольство відновить роботу у звичайному режимі завтра", - додав Міллер.