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21:04 20.11.2024

Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

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Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

Працівники посольства США в Києві не залишили Україну, цього не потрібно, незважаючи на тимчасове призупинення роботи дипмісії, заявив у середу на брифінгу представник держдепу Метью Міллер.

"Ніхто не залишив Україну через тимчасове призупинення роботи посольства", - зазначив Міллер.

За словами представника Держдепу, тимчасове закриття посольства США в Києві зумовлене "можливою загрозою значного удару по Києву".

"Ми очікуємо, що посольство відновить роботу у звичайному режимі завтра", - додав Міллер.

Теги: #посольство #україна #працівники #сша

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