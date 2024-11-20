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20:32 20.11.2024

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

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Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде.

"Провів зустріч із директоркою Світового банку з питань операційної діяльності. Говорили про нашу фінансову стійкість, про наші програми підтримки й про кошти від заморожених російських активів. Це абсолютно справедливо, що російські кошти мають працювати для захисту від російської ж агресії", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в середу.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час зустрічі він подякував Світовому банку за всю надану Україні підтримку, зокрема, за консолідацію фінансової допомоги та програми підтримки.

"Світовий банк, ваша команда допомагає нам із самого початку російського вторгнення, і ми справді цінуємо наші відносини", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна сподівається на продовження цієї співпраці зараз і після закінчення війни з відновлення країни.

"Глава держави наголосив на важливості створення Спеціального трастового фонду (FIF), який допоможе країнам G7 надати Україні додаткове фінансування, і висловив сподівання на якнайшвидше завершення всіх формальних процедур", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #світовий_банк #зеленський

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