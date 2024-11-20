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19:35 20.11.2024

Умєров: 12 держав Європи та Україна об'єдналися в новому форматі оборонної співпраці

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Умєров: 12 держав Європи та Україна об'єдналися в новому форматі оборонної співпраці

У Данії відбулася перша зустріч у межах формату Північна група-Україна, який об'єднує 12 держав Європи і покликаний сприяти розвитку оборонного співробітництва, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Розширюємо горизонти: запускаємо співпрацю в рамках Північна група-Україна. 12 країн об’єднуються задля зміцнення безпеки та підтримки України: Нордичні держави: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія; Країни Балтії: Естонія, Латвія, Литва; А також Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія", - написав він у телеграмі.

"Сьогодні була перша зустріч у такому форматі. Вдячний моєму другові, міністру оборони Данії, за лідерство і гостинність", - написав Умєров і зазначив, що наступне засідання учасники домовилися провести в Україні.

Умєров повідомив про відверту щиру і конструктивну розмову з колегами. "Обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України і як разом їх забезпечити максимально швидко. Сфокусувалися на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою", - уточнив Умєров.

Міністр зазначив, що інвестиції в український ОПК стали окремим пріоритетом. "Дедалі більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва, зокрема й у рамках данської моделі: Швеція, Норвегія, Литва".

"Висловив щиру подяку союзникам за допомогу, яку вони надають. Ці країни - лідери в підтримці України. Вони першими: надали основні бойові танки західного зразка, передали далекобійні боєприпаси для нанесення ударів у тилу ворога, забезпечили далекобійні системи ППО, підтримали Україну у фінансуванні оборонної промисловості, передали винищувачі F-16", написав Умєров.

 

 

 

Теги: #європа #опк #співробітництво

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