Економіка

10:40 28.06.2024

Збирання врожаю триває в 16 областях, намолочено 721,4 тис. тонн зерна - Мінагрополітики

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Збирання врожаю триває в 16 областях, намолочено 721,4 тис. тонн зерна - Мінагрополітики

Аграрії шістнадцяти областей України розпочали збирання ранніх зернових і зернобобових культур і намолотили 721,4 тис. тонн зерна з 209,8 тис. га, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства у п'ятницю.

За її даними, намолочено 36,2 тис. тонн пшениці з 36,2 тис. га за врожайності 31,2 ц/га, 545,7 тис. тонн ячменю з 145,8 тис. га за врожайності 37,4 ц/га, 56,3 тис. тонн гороху з 25,9 тис. га за врожайності 21,7 ц/га.

Крім того, сім областей розпочали збирання ріпаку. Його намолочено 63,6 тис. тонн із 31,7 тис. га.

При цьому аграрії Одеської області лідирують за темпами обмолоту зернових, яких зібрано з 85,7 тис. га. Аграрії Тернопільської області лідирують за врожайністю - 78,1 ц/га.

Теги: #зернові_культури #мінагрополітики

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