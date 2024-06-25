ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ
ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ
ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ
КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.
Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду
УКАБ наполягає на поновленні АМКУ справи про зловживання "УЗ" монопольним становищем на ринку вантажоперевезень агротоварів
КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.
Обіцяні G7 та ЄС кошти Україні від російських активів не зменшують розміру українських претензій до РФ у судах - міністр юстиції
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