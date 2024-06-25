Економіка

17:29 25.06.2024

ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ

1 хв читати

ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ

Теги: #держстат #ввп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 25.06.2024
Зростання ВВП України в I кв.-2024 прискорилося до 6,5% - Держстат

Зростання ВВП України в I кв.-2024 прискорилося до 6,5% - Держстат

13:07 20.06.2024
Зростання ВВП в Україні в травні сповільнилося до 3,7%, за 5 міс. - до 4,3% - перша віцепрем'єрка

Зростання ВВП в Україні в травні сповільнилося до 3,7%, за 5 міс. - до 4,3% - перша віцепрем'єрка

12:54 21.05.2024
Зростання реального ВВП України у квітні-2024 сповільнилося до 4,1% - ІЕД

Зростання реального ВВП України у квітні-2024 сповільнилося до 4,1% - ІЕД

19:02 15.05.2024
ЄС погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 2,9%

ЄС погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 2,9%

16:28 10.05.2024
Інфляція в Україні у квітні 2024 р. знизилася до 0,2%, у річному виразі збереглася на рівні 3,2% - Держстат

Інфляція в Україні у квітні 2024 р. знизилася до 0,2%, у річному виразі збереглася на рівні 3,2% - Держстат

17:25 09.04.2024
Інфляція в Україні в березні-2024 зросла до 0,5%, але в річному вираженні впала до 3,2% - Держстат

Інфляція в Україні в березні-2024 зросла до 0,5%, але в річному вираженні впала до 3,2% - Держстат

15:44 08.03.2024
Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному виразі - до 4,3% - Держстат

Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному виразі - до 4,3% - Держстат

15:38 09.02.2024
Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

16:52 10.01.2024
Інфляція в Україні у 2023 р. впала до 5,1% - Держстат

Інфляція в Україні у 2023 р. впала до 5,1% - Держстат

15:58 11.12.2023
Зростання ВВП України в III кв.-2023 до III кв.-2022 сповільнилося до 9,3% - Держстат

Зростання ВВП України в III кв.-2023 до III кв.-2022 сповільнилося до 9,3% - Держстат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.

Мінвідновлення закликало до 10 липня повернути всі фури з ЄС до України для оновлення документів

Зростання ВВП в Україні в травні сповільнилося до 3,7%, за 5 міс. - до 4,3% - перша віцепрем'єрка

Ситуація з електропостачанням покращиться в серпні - голова Держенергонагляду

НБУ зафіксував зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу у звіті про фінстабільність

ОСТАННЄ

Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

"Укренерго" підтвердило інформацію про застосування 25 червня графіків відключень е/е цілу добу

УКАБ наполягає на поновленні АМКУ справи про зловживання "УЗ" монопольним становищем на ринку вантажоперевезень агротоварів

Україна вже зібрала 100 тис. тонн урожаю зернових - Мінагрополітики

Зниження облікової ставки з 13,5% до 13% підтримали 9 з 11 членів КМП НБУ - підсумки дискусії

КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.

"Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з доходом 95,17 млрд грн за 2023 р.

Мінвідновлення закликало до 10 липня повернути всі фури з ЄС до України для оновлення документів

Обіцяні G7 та ЄС кошти Україні від російських активів не зменшують розміру українських претензій до РФ у судах - міністр юстиції

Сформовано наглядову раду "Енергоатому"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА